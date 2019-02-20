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Украинцев запугали «угрюмыми пенсионерами» из Прибалтики 

News.ru 1 час назад
Кандидат в президенты Украины от партии «Наши» Евгений Мураев опасается, что страну ждёт повторение судьбы стран Прибалтики, большая часть молодого населения которых покинула родину в поисках лучшей жизни.
По мнению политика, способствовать такому развитию событий будет подписание договора об ассоциации с Евросоюзом, так как данное соглашение уже привело к ухудшению условий для украинского бизнеса и сокращению рабочих мест.
«Мы превратимся в Прибалтику. Не хочу прибалтов ранить, но по сути это страны угрюмых пенсионеров», — заявил кандидат в президенты в эфире телеканала «Наш».
При этом Мураев подчеркнул, что Украину, в отличие от Латвии, Литвы и Эстонии «никто не будет кормить», поэтому, если «точка невозврата» будет пройдена, то украинцев ожидает ещё более печальная участь, чем прибалтов.
Ранее News.ru писал о том, что украинский композитор Владимир Быстряков назвал потерю промышленности, экономики и рабочих рук последствиями «партнёрства» Киева с Европой. Он с ужасом предположил, что скоро на Украине останутся лишь старики и дети, а демографическая обстановка станет такой же удручающей, как в Прибалтике.
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