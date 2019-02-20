Украинцев запугали «угрюмыми пенсионерами» из Прибалтики

Кандидат в президенты Украины от партии «Наши» Евгений Мураев опасается, что страну ждёт повторение судьбы стран Прибалтики, большая часть молодого населения которых покинула родину в поисках лучшей жизни.

По мнению политика, способствовать такому развитию событий будет подписание договора об ассоциации с Евросоюзом , так как данное соглашение уже привело к ухудшению условий для украинского бизнеса и сокращению рабочих мест.

«Мы превратимся в Прибалтику. Не хочу прибалтов ранить, но по сути это страны угрюмых пенсионеров», — заявил кандидат в президенты в эфире телеканала «Наш».

При этом Мураев подчеркнул, что Украину, в отличие от Латвии, Литвы и Эстонии «никто не будет кормить», поэтому, если «точка невозврата» будет пройдена, то украинцев ожидает ещё более печальная участь, чем прибалтов.