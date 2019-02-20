Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это не гумпомощь»: МИД Кубы обвинил США в переброске войск к Венесуэле 

ТК «Звезда» + ещё 7
Фото: defence.gov
Глава МИД Кубы Бруно Родригес прямо обвинил США в организации переброски войск с американских баз в рамках подготовки военных действий в Венесуэле.
Глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Соединенные Штаты Америки готовятся к переброске войск в Венесуэлу. Министр подчеркнул, что у него есть все данные, подтверждающие эту информацию.
Руководитель МИД Кубы дал пресс-конференцию в Гаване, посвященную ключевым вопросам международной повестки, в том числе ситуации в Венесуэле. Родригес прямо обвинил США в организации полетов с американских военных баз, где действуют морпехи и спецназ, в рамках подготовки военных действий в Венесуэле.
«Я категорически утверждаю, что эти полеты не для перевозки гуманитарной помощи. Очевидно, что сложилась международная ситуация, когда правительство США продвигается к военной агрессии против Венесуэла», — говорится в официальном аккаунте МИД Кубы.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает «все варианты» для реализации перехода власти к Венесуэле. Американский лидер заявил, что венесуэльские военные обязаны прекратить поддерживать законного президента страны Николаса Мадуро, иначе они «потеряют все».
Политический кризис в Венесуэле перешел на новый этап 23 января, когда местный оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны и немедленно получил поддержку США и его союзников. Каракас в ответ на это разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Россия, Китай, Мексика, Турция и ряд других стран поддержали законную власть Венесуэлы.
ТК «Звезда»: последние новости
Сторонники украинской «новой церкви» сломали двери собора УПЦ Эсминец США второй раз за год направился в Черное море Умер режиссер «Фитиля» Борис Яшин
Комментарии2
В мире , Армия , Бруно Родригес , НИКОЛАС МАДУРО , ДОНАЛЬД ТРАМП , МИД , Венесуэла , Куба , США
Читайте также
Видео
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Умер Борис Яшин
Общество
Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике
Шоу-бизнес
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
МИД отреагировал на разрыв США диалогов с Россией
Политика
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение