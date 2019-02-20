«Это не гумпомощь»: МИД Кубы обвинил США в переброске войск к Венесуэле

Глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что Соединенные Штаты Америки готовятся к переброске войск в Венесуэлу. Министр подчеркнул, что у него есть все данные, подтверждающие эту информацию.

Руководитель МИД Кубы дал пресс-конференцию в Гаване, посвященную ключевым вопросам международной повестки, в том числе ситуации в Венесуэле. Родригес прямо обвинил США в организации полетов с американских военных баз, где действуют морпехи и спецназ, в рамках подготовки военных действий в Венесуэле.

«Я категорически утверждаю, что эти полеты не для перевозки гуманитарной помощи. Очевидно, что сложилась международная ситуация, когда правительство США продвигается к военной агрессии против Венесуэла», — говорится в официальном аккаунте МИД Кубы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает «все варианты» для реализации перехода власти к Венесуэле. Американский лидер заявил, что венесуэльские военные обязаны прекратить поддерживать законного президента страны Николаса Мадуро , иначе они «потеряют все».

Политический кризис в Венесуэле перешел на новый этап 23 января, когда местный оппозиционер Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны и немедленно получил поддержку США и его союзников. Каракас в ответ на это разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном. Россия, Китай, Мексика, Турция и ряд других стран поддержали законную власть Венесуэлы.