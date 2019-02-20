Порошенко рассказал, как «лично выносил» погибших с Майдана

Кроме того, она оставила под видео комментарий, в котором выразила крайнее негодование речью президента. Она добавила, что не могла не опубликовать это видео, потому что очень возмущена тем, как Порошенко приукрашивает свою роль в тех событиях. По ее словам, президент Украины пытается "переписать историю".

Сам же Порошенко на видео заявляет, что был в самой гуще событий, а активисты постоянно обращались к нему за помощью.

"Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк, шел в Верховную Раду, это было 9:00. Увидел побратимов из 14-ой сотни Самообороны Майдана. Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, так как по ним стреляют. Прошел 150 метров. У фонтана была расположена цепь "Беркута", которая с помповыми ружьями стреляла в людей… Уже через 15 минут было 11 раненых — на моих глазах. Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров. Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь", — рассказал украинский президент.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича , который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.