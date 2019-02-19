Новое «преступление» РФ, версия чудесного спасения Бодрова и другие события дня

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Главные события вторника 

Рамблер 58 минут назад

Вышинский обратился к Путину

Глава «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, арестованный украинскими властями, в свой день рождения обратился к президенту РФ Владимиру Путину и поблагодарил его за поддержку.

Сирийская армия пошла в наступление

Сирийская арабская армия (САА) во вторник, 19 февраля, начала полномасштабное наступление на боевиков в северо-западной провинции Хама.

России вменили в вину новое «преступление»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия стремится «уничтожить украинскую государственность».

Появилась версия чудесного спасения Бодрова

Актер и режиссер Сергей Бодров может жить на Кавказе, за границей либо в другом времени и пространстве.

Пикет на Красной площади обернулся увольнением

Уральского рабочего Рустама Корелина уволили с завода «ФОРЕС» за нарушение трудовой дисциплины после устроенного им на Красной площади в Москве пикета против низких зарплат.

Россиян оставят без супермаркетов в выходные

Сенатор Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных сетевых магазинов на выходных.

Россиян предупредили о финансовой яме

Россиян ждет множество «плохих» экономических «новостей» в 2019 году.

Украинец отказался играть в России

vorskla.com.ua
Украинский футболист Владислав Кулач отказался от перехода в красноярский «Енисей»

Ведущий «Эха Москвы» уволился после скандала

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман в эфире программы «Футбольный клуб», заявил, что вынужден уволиться после своих нелестных высказываний в адрес санкт-петербургского «Зенита.
Комментарии1
В мире , Видео , Владислав Кулач , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Сергей Бунтман , Алексей Кондратьев , ВЛАДИМИР ПУТИН , СЕРГЕЙ БОДРОВ , РИА Новости , Эхо Москвы
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