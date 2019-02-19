Новое «преступление» РФ, версия чудесного спасения Бодрова и другие события дня

Вышинский обратился к Путину
Глава «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский, арестованный украинскими властями, в свой день рождения обратился к президенту РФ Владимиру Путину и поблагодарил его за поддержку.
Сирийская армия пошла в наступление
Сирийская арабская армия (САА) во вторник, 19 февраля, начала полномасштабное наступление на боевиков в северо-западной провинции Хама.
России вменили в вину новое «преступление»
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия стремится «уничтожить украинскую государственность».
Появилась версия чудесного спасения Бодрова
Актер и режиссер Сергей Бодров может жить на Кавказе, за границей либо в другом времени и пространстве.
Пикет на Красной площади обернулся увольнением
Уральского рабочего Рустама Корелина уволили с завода «ФОРЕС» за нарушение трудовой дисциплины после устроенного им на Красной площади в Москве пикета против низких зарплат.
Россиян оставят без супермаркетов в выходные
Сенатор Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных сетевых магазинов на выходных.
Россиян предупредили о финансовой яме
Россиян ждет множество «плохих» экономических «новостей» в 2019 году.
Украинец отказался играть в России
vorskla.com.ua
Украинский футболист Владислав Кулач отказался от перехода в красноярский «Енисей»
Ведущий «Эха Москвы» уволился после скандала
Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман в эфире программы «Футбольный клуб», заявил, что вынужден уволиться после своих нелестных высказываний в адрес санкт-петербургского «Зенита.