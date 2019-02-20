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Украина нашла российскую пропаганду в книгах о грузинской кухне и саморазвитии 

Lenta.ru + ещё 5 24 минуты назад
Украина запретила ввоз в страну еще 19 книг из России. Они, по мнению цензоров, содержат «пропаганду государства-агрессора». Об этом во вторник, 19 февраля, сообщается на сайте украинского Государственного комитета по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).
Недопустимый материал специалисты нашли, в частности, в нескольких изданиях «Альпины Паблишер». Это, например, книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», построенная на примерах российских властных структур.
Запрещен и труд Игоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач». По утверждению цензоров, в ней, «как мантра повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди"».
В списке оказалось и пособие журналистки Нино Билиходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус» издательства «Эксмо». В нем используются комментарии известных россиян, которым запрещен въезд на Украину.
Под запрет также попало издание Натальи Малиновской «Записки практикующий ведьмы» («АСТ»). Предисловие в нем, отмечает Госкомтелерадио, рекламирует российские телеканалы, «задействованные в гибридной войне против Украины».
Решение коснулось и нескольких детских книг с советскими и российскими государственными символами в картинках.
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В мире , Видео , Украина , Наталья Малиновская , Сергей Бехтерев
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