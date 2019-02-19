Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту

Россия направила Британии ноту из-за интервью с родными погибшей в Эймсбери

Посольство России Великобритании направило в МИД Соединенного Королевства ноту в связи с публикацией интервью родителей скончавшейся в июле прошлого года в городе Эймсбери британки Дон Стерджес.

"Посольство 18 февраля направило очередную ноту в МИД Великобритании относительно инцидентов в Солсбери и Эймсбери. В документе обращено внимание британской стороны на опубликованное 16 февраля в газете Guardian интервью с родителями погибшей в июле прошлого года гражданки Великобритании Стерджес "от отравления нервнопаралитическим веществом", в котором они обвиняют нынешнее правительство страны в проведении нетранспарентного расследования случившегося. В ноте подчеркивается, что по такому же "закрытому" сценарию ведется расследование инцидента в Солсбери: британская сторона до сих пор не предоставила какого-либо официального доклада о следственных действиях по "делу Скрипалей", — говорится в полученном РИА Новости комментарии посольства.

Родители Стерджес заявили в интервью, что считают правительство Великобритании причастным к гибели дочери.

Родители Стерджес заявили в интервью, что считают правительство Великобритании причастным к гибели дочери.

Сразу после публикации интервью посольство заявило, что готово показать семье скончавшейся британки все свои официальные запросы в Форин-офис об этой трагедии.

Посольство напомнило, что на протяжении почти года после инцидента в Солсбери в адрес МИД, МВД , полиции Великобритании были направлены более 80 нот и писем с вопросами о местонахождении пострадавших, симптомах их отравления, применявшихся врачами методах лечения, ходе полицейского расследования, предоставлении образцов якобы использованного вещества и биоматериалов, наличии улик, способных установить истину. Никаких ответов по существу от британских компетентных органов посольство не получило.

"В очередной раз (в новой ноте) указано на явное нарушение Лондоном международного права и отказ России в ее законном праве получить полную информацию о российских гражданах, которые до сих пор остаются в изоляции под полным контролем британских властей, вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности свободного общения и переписки с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, а также свободы передвижения", — говорится в комментарии. "Российская сторона так же, как и родители Стерджес, призывает официальный Лондон перестать скрывать факты и предать публичности ход расследования. Посольство продолжит требовать от британских властей предоставить полную официальную информацию о произошедшем в Солсбери и Эймсбери, обеспечить консульский доступ к российским гражданам, тем более что по сообщениям СМИ, состояние здоровья Сергея Скрипаля ухудшилось", — заявило посольство. Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.