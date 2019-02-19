Украинский журналист Гордон рассказал в интервью Дудю подробности Крымской весны

Российские военные, прибывшие в Крым весной 2014 года, якобы должны были овладеть властными структурами на полуострове за сутки. В противном случае им было отдано распоряжение уйти. Об этом в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон , передает «Взгляд»

«По перехватам переговоров «зеленых человечков» ясно, что руководство России ставило задачу так: за сутки надо решить вопрос овладения парламентом и так далее. Если не получится, то назад», — сказал Гордон.

По словам журналиста, он узнал об этом от председателя совета министров Крыма Анатолия Могилева.

Гордон также заявил, что захват власти в Крыму готовился и в 1994 году, но тогда его удалось предотвратить силами СБУ под руководством Евгения Марчука.

Дмитрий Гордон также рассказал Дудю, что осведомлен о «степени проникновения представителей спецслужб России во властные круги на Украине». Журналист отказался назвать фамилии российских агентов, мотивировав это тем, что пока еще хочется пожить.