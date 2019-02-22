Что предлагают кандидаты в президенты Украины для возвращения Донбасса

Вопрос разрешения конфликта в Донбассе — пожалуй, самый главный для украинцев. До президентских выборов осталось чуть больше месяца. Что предлагают основные кандидаты в президенты Украины — в материале «Газеты.Ru»

До выборов президента Украины осталось чуть больше месяца. При этом одним из главных вопросов остается ситуация в Донбассе.

Уже почти пять лет продолжается военный конфликт между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Эта тема остается, пожалуй, самым болезненным и главным вопросом для украинцев.

Донбасс находит самое разное отражение в программах кандидатов на пост главы Украины.

Порошенко: стрелять за мир

Действующий президент Петр Порошенко (рейтинг — 16,8%, здесь и далее — данные опроса «Центра Разумкова» от 20 февраля 2019 года), конечно, уверен, что территории Донбасса и перешедшего по итогам референдума под юрисдикцию России Крыма должны быть возвращены под юрисдикцию Украины.

«Какие угодно уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины — это поражение», — заявлял президент.

Порошенко рассчитывает на ввод миротворческой миссии ООН на всю территорию Донбасса. Также, по мнению президента, важным инструментом разрешения конфликта являются санкции против России.

Порошенко неоднократно подчеркивал необходимость соблюдения минских соглашений, хотя по части выполнения взятых на себя обязательств у международных наблюдателей — и прежде всего России — остаются вопросы.

По сути, действующий президент Украины заявляет о мирном урегулирования конфликта. Однако он неоднократно делал противоречащие этому заявления. В частности,

Порошенко говорит избирателям, что возвращение территорий должно происходить «политико-дипломатическим путем», при этом заявляет, что Украина не может прекратить военные действия.

Существует еще один аспект, прописанный в предвыборной программе Порошенко, касающийся конфликта в Донбассе: «За репрессии и издевательства над нашими гражданами на оккупированных территориях, за нанесенный ущерб страна-оккупант (так украинские политики называют Россию, доказать присутствия российских войск на территории Донбасса Киеву так и не удалось. — „Газета.Ru“) понесет ответственность и вынуждена будет их возмещать путем международных правовых механизмов».

Тимошенко: антистрессовая терапия

Практически то же предлагает и бывшая премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина», Юлия Тимошенко (рейтинг — 13,8%). В ее предвыборной программе прописаны три основных пункта: «сильная дипломатия», «реинтеграция и восстановление освобожденных от оккупации территорий», «взыскание компенсации с России».

Тимошенко, как и Порошенко, уверена, что главная цель президента — вернуть под юрисдикцию Киева территории Крыма и Донбасса. Правда, в отличие от украинского лидера, вместо «политико-дипломатического пути», в своей программе она употребляет «военно-дипломатический» метод. Кроме того, Тимошенко акцентирует внимание на возвращение диалога в рамки соглашений Будапештского меморандума.

План Юлии Тимошенко отличается еще и тем, что она отметает идею соблюдения минских соглашений. Более того, экс-премьер заявляет о разработанной альтернативе. Правда, в чем конкретно состоит суть этой альтернативы, — непонятно.

«Нашей командой разработана украинская программа реинтеграции Крыма и Донбасса, которая является альтернативой сегодняшней «минской формуле». Главная задача этой программы — разрушить стену страха, непонимания и ненависти, которая искусственно возводится между Украиной и оккупированными территориями. Главная задача этой программы — вывести миллионы людей из состояния стресса», — заявила Тимошенко в своей предвыборной программе.

Зеленский: готов на переговоры

Кстати, о Будапештском меморандуме в своей предвыборной программе вспомнила не только Юлия Тимошенко.

Кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский , который, кстати, лидирует на данный момент в гонке (19%), предлагает схожий план решения конфликта.

«Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», — заявлял он.

По мнению кандидата, минские соглашения не работают должным образом. В своем интервью Дмитрию Гордону он заявил о готовности провести переговоры с Россией.

«Придется говорить. Ну придется говорить. Мы хотим, не хотим, через себя, хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал ни один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг — прекратить стрельбу и развивать свою страну», — резюмировал он.

Гриценко: ничего, кроме войны

Выдвиженец от «Гражданского позиции» Анатолий Гриценко (рейтинг — 7,3%) также исключает возможность капитуляции и компромиссов с Россией. Правда, он обещает решить конфликт исключительно военным путем. Если Гриценко выиграет эти выборы, то он, судя по всему, намерен напрочь забыть о минских соглашениях.

«Капитулянтского возвращения Донбасса не будет — оккупированные территории вернем без «особых статусов» дипломатическими, военными, экономическими, санкционными способами совместно с зарубежными партнерами. Это возможно осуществить в течение 5-летнего президентского срока», — заявлял он.

Кстати, о возвращении Донбасса Гриценко говорит не впервые. Летом экс-министр обороны Украины заявил о существовании «неофициального» плана по этому вопросу. По словам лидера «Гражданской позиции», Москва и Киев якобы ведут между собой тайные переговоры. Он также сообщил, что реализация этого плана не будет осуществляться, пока на Украине действует нынешняя власть.

«Почему его не реализовывают? По двум причинам. Первая — план рассчитан на три-пять лет, и его не будут согласовывать с властями, которым осталось меньше года, — намекнул Гриценко на перспективы Порошенко. — Вторая причина — это неспособность украинской власти держать слово. Не только перед своими гражданами, но и перед партнерами. Поэтому при действующем президенте этот план не запустят».

Ляшко: восстановить ядерный арсенал

Сделать акцент на экономической стороне предлагает и депутат Рады, выдвиженец от Радикальной партии Олег Ляшко (рейтинг — 4,8%). Он, как и остальные кандидаты, исключает возможность капитуляции. Ляшко утверждает, что добиться возвращения Донбасса можно только при условии стабильной экономической ситуации в стране. Правда, в отличие от Тимошенко и Зеленского, этот кандидат негативно относится к Будапештским соглашениям.

«Я буду жестко отстаивать национальные интересы на международной арене. Вместо того, чтобы гнуть спину перед «партнерами» — требовать от них выполнения Будапештского меморандума. Ведь подписав этот документ, Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности. Если документ не выполняется, мы имеем полное право заявлять о восстановлении статуса ядерной державы», — заявляет Олег Ляшко

В то же время он подчеркивает, что Украине нужно заключить военное соглашение с США. Причем Ляшко отмечает: «Нам нужно партнерство не на словах, а на деле».

Бойко, Вилкул, Мураев: переговоры без войны

О необходимости соблюдения минских соглашений говорят кандидаты от юго-востока Украины. Здесь, правда есть другая проблема. Кандидаты, представляющие интересы жителей восточных регионов страны, не договорились о едином кандидате, и, по сути, играют на одном электоральном поле. А это означает, что шансы набрать достаточное количество голосов для выхода во второй тур, в этой группе кандидатов, не столь очевидны.

Выдвиженец от партии «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул (рейтинг — 1,8%) обещает остановить войну за сто дней. Он, правда, отступает от соглашений, предлагая ввести на территорию Донбасса миротворцев «дружественных стран и нейтральных государств (Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Финляндия, Швеция, Австрия)».

Самовыдвиженец Юрий Бойко (7,1%), который идет на выборы при поддержке «Оппозиционной платформы — За жизнь», считает, что единственный способ разрешения конфликта — переговоры. В своей программе Бойко исправно следует плану, представленному в минских соглашениях. Он обещает инициировать диалог со всеми сторонами конфликта, в отличие от большинства других кандидатов, которые не готовы к переговорам с Москвой.

Более того, Бойко намерен «преодолеть противоречие со всеми странами-соседями, в том числе с Россией». Подобный пункт отсутствует практически у всех его соперников.

Похожий алгоритм действий предлагает и лидер партии «Наши» Евгений Мураев (1,7%). В своей предвыборной программе он отмечает, что выполнение Украиной минских соглашений и диалог со всеми сторонами конфликта — лишь первый шаг по урегулированию кризиса. Бойко и Мураев исключают военные методы разрешения конфликта на Донбассе и оба предлагают вернуть внеблоковый статус Украине.

«Украина должна вернуть свой нейтральный, внеблоковый статус, навсегда освободившись от внешнего управления. Только отказавшись от вечного выбора стороны, мы сможем прекратить войну, вернуть утраченные территории и геополитическую субъектность.

Решение о нейтральности и внеблоковости будет принято на всеукраинском референдуме и закреплено в Конституции как воля народа», — считает Мураев.

Бойко в своей программе более лаконичен. Он заявляет о необходимости «обеспечить реальный нейтралитет и внеблоковость Украины».

Интересно, что эти два кандидата, несмотря на схожие политические позиции, не сумели обойтись без скандала. Причиной разногласий между политиками стали обвинения в «пророссийской» позиции, хотя предвыборные программы и методы разрешения проблем во многом пересекаются у юго-восточных кандидатов.