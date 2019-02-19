Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

Как передаёт телеканал «112 Украина», подписание состоялось во время внеочередного заседания Верховной рады

7 февраля украинский парламент проголосовал за внесение в Конституцию соответствующих изменений. В поддержку документа выступили 334 парламентария при необходимом минимуме в 300 голосов.

Также сообщалось, что Рада утвердила обращение к НАТО с призывом поддержать намерение Киева получить членство в альянсе.