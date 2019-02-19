«Один удар — четыре дырки», или Как Нетаньяху и Кац саммит Вышеградской группы сорвали

После заявлений глав правительства и МИД Израиля премьер Польши Моравецкий убедил коллег по «Вышеградской четвёрке» перенести саммит организации, запланированный в Иерусалиме

На 18-19 февраля в Иерусалиме планировалась встреча глав правительств Вышеградской группы (V4), объединяющей Венгрию , Польшу, Словакию Чехию . Она должна была стать первым саммитом V4 за пределами стран-участниц и ознаменовать повышение роли этой организации в международной политике. Пятым участником должен был стать премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху , из-за которого в результате саммит и отменили.

«Двойной удар» по польско-израильским отношениям

На минувшей неделе, после завершения антииранской конференции в Варшаве , на которой Нетаньяху и без того стал «героем дня», объявив «совместным интересом» мероприятия подготовку к войне с Тегераном , израильский премьер посетил музей польских евреев POLIN, где заявил, что «польская нация сотрудничала с нацистским режимом в убийстве евреев во время Холокоста». Хотя видео— или аудиозаписи этих слов не обнародовано, о них 15 февраля сообщила влиятельная газета Jerusalem Post.

Эта публикация вызвала полномасштабный дипломатический конфликт между Польшей и Израилем, хотя в тот же день израильский посол в Варшаве Анна Азари (в 1999-2003-м — посол Израиля на Украине и в Молдавии , а в 2006-2010-м — в России Белоруссии ) официально проинформировала польские власти, что информация Jerusalem Post не соответствует действительности. Посол заявила, что была во время брифинга в музее рядом с Нетаньяху, и тот лишь сказал, «что никто не был привлечен к ответственности за упоминание тех поляков, которые сотрудничали с нацистами». Но эта словесная эквилибристика официальной Варшаве явно надоела, и 16 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение не ехать на саммит V4 в Иерусалим, а отправить вместо себя главу МИД Яцека Чапутовича.

Однако слова Нетаньяху (или их интерпретация) оказались только «цветочками». 17 февраля и.о. главы МИД Израиля Кац заявил, комментируя сложившуюся ситуацию:

«Наш премьер-министр четко выразил свое мнение. Я сам сын выживших в Холокосте. Как любой израильтянин и еврей, я могу сказать: мы не забудем и не простим. Были поляки, которые сотрудничали с нацистами».

Исраэль Кац напомнил слова бывшего премьер-министра своего государства Ицхака Шамира, который сказал, вспоминая своего убитого поляками отца: «Поляки всосали антисемитизм с молоком матери».

Это уже был явный перебор даже для страны, где в разгаре избирательная кампания (парламентские выборы в Израиле состоятся 9 апреля). Утром 18 февраля посол Израиля была вызвана в МИД Польши для дачи объяснений, позже глава польской дипломатии высказал надежду, что «израильская сторона откажется от этих недопустимых слов». Чуть позже заседании Совета глав МИД стран-членов ЕС в Брюсселе глава польской дипломатии обсудил с коллегами из Будапешта, Братиславы и Праги сложившуюся ситуацию и получил от них заверения в полной поддержке Варшавы.

«V» не значит «victory»

Андрей Бабиш и В тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская делегация в Иерусалим не полетит вообще, и обратился к своим коллегам из Венгрии, Чехии и Словакии с настойчивым предложением «перенести» саммит V4 на период после израильских выборов. Предложение было принято, и хотя Виктор Орбан Петер Пеллегрини всё же прилетели в Израиль, формально у них состоятся лишь двусторонние встречи с Нетаньяху.

Ситуация безусловно получит развитие как в Польше, так и в Израиле. Ведь подавляющее большинство польских политиков и до этого считали, что их страна уже слишком далеко зашла в выполнении требований Израиля — к примеру, отменив прошлым летом уголовную ответственность за «приписывание польской нации преступлений Третьего рейха».

Поэтому неудивительно, что заявления госсекретаря США Майка Помпео во время встреч с польскими властями на минувшей неделе о необходимости принятия закона про реституцию имущества евреев, утраченного в ходе Холокоста, вызвали резкую реакцию официальной Варшавы: мол, всё уже урегулировано соглашениями между США и… ПНР в 1960 году. Напомню, что в остальных случаях нынешние руководители Польши называют «Польскую народную республику» не иначе как «оккупационным коммунистическим режимом».

С другой стороны, по информации агентства Reuters , Нетаньяху рассматривает Вышеградскую группу как противовес странам Западной Европы, поскольку ее участники критичнее относятся к политике Израиля в отношении палестинцев, и провал встречи в Иерусалиме — это удар по планам израильского премьера продемонстрировать своё дипломатическое мастерство накануне парламентских выборов. Повторить успех саммита V4 в июле 2017 в Будапеште, где премьер Израиля был полноправным участником, не удалось.

«Где вы видели коллаборантов и антисемитов?»

У всей этой истории есть и украинский аспект. Она продемонстрировала, что израильские власти страдают удивительной избирательностью по отношению к гитлеровским коллаборантам и антисемитам вообще. К примеру, героизация на Украине руководителей и боевиков ОУН-УПА* и военнослужащих дивизии СС «Галичина» не вызвала официального осуждения со стороны премьера или членов правительства Израиля, а протест посла этого государства в Киеве против объявления Львовским областным советом 2019 года «годом Бандеры» так и остался гласом вопиющего в пустыне.

Кроме того, визит Петра Порошенко в Израиль и его встреча с Беньямином Нетаньяху в январе этого года состоялись в тот самый день, когда в Киеве в присутствии членов украинского правительства был открыт барельеф Симону Петлюре, войска которого ответственны за еврейские погромы в 1919 году. Президент Украины также пригласил премьера Израиля выступить в Верховной Раде и посетить Одессу — город с «очень большой историей еврейского народа».

«Мы согласились поехать туда и увидеть и продемонстрировать, как происходит международное единение между нашими народами», — сказал Порошенко в Иерусалиме.

Отказа или каких-либо комментариев со стороны Нетаньяху по этому поводу не последовало. Возможно, дипломатичный израильский политик таким образом высказал благодарность за то, что его хотя бы не пригласили в Хмельницкий, бывший Проскуров, где сто лет назад петлюровцы совершили самое массовое убийство евреев периода гражданской войны на Украине.

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*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ