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Однопартиец Мадуро признал Гуайдо президентом Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 12 49 минут назад
Фото: epa
Бывший глава венесуэльской военной разведки и депутат из правящей в стране Единой социалистической партии Уго Карвахаль признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом он написал в своем твиттере.
Карвахаль отметил, что теперь он является еще одним "солдатом", который готов бороться за "свободу и демократию" в Венесуэле.
Также он назвал незаконным правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и призвал военных не препятствовать доставке гуманитарной помощи в страну.
Ранее сообщалось, что военный атташе Венесуэлы при ООН Педро Чиринос признал Гуайдо временным президентом страны.
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В мире , Африка , Латинская Америка , НИКОЛАС МАДУРО , ООН , Венесуэла
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