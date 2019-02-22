Однопартиец Мадуро признал Гуайдо президентом Венесуэлы

Бывший глава венесуэльской военной разведки и депутат из правящей в стране Единой социалистической партии Уго Карвахаль признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы . Об этом он написал в своем твиттере.

Карвахаль отметил, что теперь он является еще одним "солдатом", который готов бороться за "свободу и демократию" в Венесуэле.

Также он назвал незаконным правительство действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и призвал военных не препятствовать доставке гуманитарной помощи в страну.