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Япония признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Fernando Llano
Правительство Японии выражает поддержку оппозиционным силам Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо и признает его временным президентом страны. Об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.
"Мы выражаем свою ясную поддержку Гуайдо как временно исполняющему обязанности президента [Венесуэлы]", — приводит его слова телеканал NHK. Коно также выразил озабоченность тем, что в Венесуэле до сих пор не провели новые президентские выборы, несмотря на активные призывы к этому со стороны ряда стран.
Члены японского правительства, комментируя ранее ситуацию в Венесуэле, не делали прямых заявлений о поддержке Гуайдо, ограничиваясь преимущественно призывами в кратчайшие сроки восстановить демократию и провести президентские выборы.
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В мире , Кавказ , Латинская Америка , Венесуэла , Япония
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