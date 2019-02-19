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Тысячи украинцев заболели корью 

Lenta.ru 1 час назад
За прошедшую неделю корью на Украине заболели еще 3264 человека. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины.
«В течение седьмой недели 2019 года корью заболели 3264 человека — 1545 взрослых и 1719 детей», — говорится в сообщении. Центр напоминает, что наиболее эффективным способом защиты от кори является прививка.
Самые высокие показатели заболеваемости — в Львовской, Ровенской и Винницкой областях. В этом году от кори на Украине умерло уже восемь человек, среди которых двое детей.
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Ранее сообщалось, что первое место по заболеваемости корью в Европе в 2018 году заняла Украина. На эту страну пришлось более половины от всех заболевших (53 тысячи человек). В целом же в Европе за прошлый год заразились 82 тысячи человек, что является рекордным показателем за десятилетие.
В феврале 2018 года на Украине запретили зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс». Это было сделано на основании «установления факта наличия в обращении на территории Украины незарегистрированного лекарственного средства».
Корь крайне заразна и может вызывать серьезные осложнения, в частности, слепоту или отек мозга. Кроме того, она повышает риск развития пневмонии и кишечных заболеваний, которые чаще приводят к смерти пациента.
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В мире , Видео , Украина
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