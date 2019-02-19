В Индии погиб один из пилотов потерпевших крушение самолётов

Индии в результате крушения двух самолётов пилотажной группы ВВС погиб один из пилотов. Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные индийских экстренных служб.

По его данным, в двух самолётах находились три человека. Двое пилотов смогли катапультироваться, но получили травмы.

« (В самолётах. — RT) были три пилота, один погиб. Двое остальных находятся в безопасности», — приводится заявление представителя местной пожарной службы.

Ранее стало известно, что в индийском Бенгалоре разбились два самолёта авиационной пилотажной группы ВВС страны «Сурья Киран».