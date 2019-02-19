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В Индии погиб один из пилотов потерпевших крушение самолётов 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: globallookpress.com
В Индии в результате крушения двух самолётов пилотажной группы ВВС погиб один из пилотов. Об этом информирует телеканал NDTV со ссылкой на данные индийских экстренных служб.
По его данным, в двух самолётах находились три человека. Двое пилотов смогли катапультироваться, но получили травмы.
« (В самолётах. — RT) были три пилота, один погиб. Двое остальных находятся в безопасности», — приводится заявление представителя местной пожарной службы.
Ранее стало известно, что в индийском Бенгалоре разбились два самолёта авиационной пилотажной группы ВВС страны «Сурья Киран».
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