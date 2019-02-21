Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил об успехах украинизации Крыма после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
По его словам, за пять лет Крым стал «более украинским», чем до его вхождения в состав РФ.
Министр признал, что ранее полуостров был «недостаточно украинским», из-за чего Украина заплатила «сверхвысокую цену», потеряв территорию.
«Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв "Крым — это Украина!" стал уже не просто слоганом, а руководством к действию», — написал Климкин на своей странице в Facebook.
Крым стал российским регионом после референдума, прошедшего на полуострове в 2014 году. В ходе голосования более 97% жителей высказались за присоединение к РФ.
Ранее News.ru писал о том, что украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в 2014 году российское правительство приказало овладеть властными структурами крымского полуострова за один день, в противном случае им было приказано уйти.