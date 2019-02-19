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Как в Чехии обвинили Москву в разжигании экстремизма на Балканах 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитики из Пражского института исследований безопасности утверждают, что Россия якобы поддерживает экстремистские и радикальные группировки в странах Балканского полуострова. По их версии, Кремль влияет на ситуацию в этих государствах при помощи казаков, байкеров, политиков и учёных. Такие выводы содержатся в документе, подготовленном при содействии американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)*. Однако, как отмечают опрошенные RT фигуранты доклада и эксперты, многие приведённые в исследовании факты существенно искажены или вовсе не соответствуют действительности. По мнению политологов, подобные рассуждения о «российской угрозе» играют роль «информационного шума», в то время как НАТО стремительно наращивает своё влияние на Балканах.
Авторы проекта «Западные Балканы на перепутье: анализ деятельности по оказанию влияния со стороны недемократических внешних сил» обвинили Россию в связях с экстремистами в балканских странах. Данный проект реализует Пражский институт исследований безопасности — один из ключевых аналитических центров в Чехии — при поддержке американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED)*. Одним из результатов работы восточноевропейской организации, которая ведётся на деньги США, стал доклад, в котором собраны «доказательства подрывной деятельности России».

Казаки, байкеры и «Орден Дракона»

Как отмечается в документе, Россия якобы способствует распространению экстремизма на Балканах через международный мотоклуб «Ночные волки» и представителей казачества.
«Влияние РФ главным образом принимает форму сотрудничества с российскими крайне правыми организациями (такими как казаки или «Ночные волки») и лицами, зачастую тесно связанными с Кремлём, а также предоставляемой Россией финансовой помощи. Это укладывается в общую внешнеполитическую стратегию России, направленную на поддержку крайне правых и консервативных политических сил в Европе», — говорится в докладе.
Байкерский клуб «Ночные волки» действует с 1989 года. Его филиалы находятся в России и в других странах, включая балканский регион. Организованные маршруты мотоциклистов носят характер культурно-исторического паломничества. Однако за рубежом пробеги часто воспринимают как угрозу национальной безопасности.
Так, в прошлом году власти Боснии и Герцеговины запретили въезд в страну президенту клуба Александру Хирургу Залдостанову и члену сербских «Ночных волков» Саше Савичу. А в Черногории были задержаны байкеры из местного отделения мотоклуба, сопровождавшие религиозную делегацию из Сербии.
В докладе говорится, что пророссийские националистические группы якобы действуют в Косове, Черногории, Сербии, а также в Боснии и Герцеговине. Отмечается, что тревожной тенденцией последних лет стала «милитаризация» этих организаций. Участники некоторых из них проходят обучение в России, полагают чешские аналитики.
«Сербские четники» патрулируют трассу между Севастополем и Симферополем Reuters © Thomas Peter
«Экстремистская деятельность данных организаций, в первую очередь, заключается в разжигании межнациональной розни, ведении антизападной пропаганды, отрицании легитимности государств бывшей Югославии и их права на территориальную целостность, а также оспаривании их способности защитить своих граждан», — считают авторы доклада.
К тому же в документе отмечается, что стабильности на Балканах угрожает деятельность ряда таких организаций, как Балканская казачья армия, «Орден Дракона», «Сербский образ», «Христианское братство» и «Сербская честь». В частности, опасения у аналитиков вызывают жители балканских стран, которые «присоединились к пророссийским силам в конфликте на Украине».
Как отметил в интервью RT сербский политолог, эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич, нельзя точно сказать, действительно ли существуют все упомянутые в докладе структуры. По его словам, в основном речь идёт об организациях, пользующихся мизерной поддержкой среди населения.
«Это откровенные маргиналы, не думаю, что они вообще имеют какое-то влияние. Единственное, для чего такие организации нужны, — быть «пугалом» для Запада», — заявил Гайич.

«Фактура не совпадает»

Авторы доклада попытались обнаружить связи между Россией и экстремистами в Северной Македонии, но в подтверждение своих догадок привели довольно противоречивые аргументы.
«Как и в большинстве других стран, доказательств прямой причастности российского правительства к распространению экстремизма в Македонии не найдено», — отмечают аналитики.
И тут же они пытаются найти связи между пророссийской партией «Единая Македония», которая выступает за отказ от евроатлантического курса и вступление страны в Евразийский экономический союз, и президентом России Владимиром Путиным.
Протест в Скопье против переименования Македонии Reuters © Marko Djurica
Авторы доклада уверяют, что в мае 2017 года члены «Единой Македонии» прошли в Москве подготовительный курс, призванный помочь им «захватить власть» в республике. Причём предполагается, что провёл его политолог Леонид Савин, который, согласно утверждениям чешских специалистов, известен как «один из ведущих идеологов евразийства в Москве, тесно связанных с Путиным».
12 февраля Республика Македония официально сменила название на Северную Македонию. Это решение позволит стране стать 30-м участником НАТО.
В разговоре с RT Леонид Савин, возглавляющий Фонд мониторинга и прогнозирования, весьма удивился тому, как представил его западный аналитический центр. Он рассказал, что составители доклада перепутали столицы России и Македонии, а также время его контактов с македонскими политиками.
«Очень польщён, конечно, но никогда ни с президентом Путиным, ни с его советниками не общался, — отметил политолог. — Что касается упоминаемого в докладе семинара, то всё, что там говорится, — откровенная ложь, фактура не совпадает. Я не читал для «Единой Македонии» лекций в Москве. В мае 2018 года я их читал в Скопье».
Причём, по словам Савина, лекции имели исключительно научный характер.
«Всю эту информацию, кстати, можно проверить, она есть в интернете. Речь шла о геополитике и международных отношениях. После этой встречи я с представителями «Единой Македонии» не общался», — добавил он.
Однако даже такой единичный контакт македонских политиков с российским политологом аналитики почему-то всё равно сочли признаком поддержки экстремизма.
«Подготовка членов «Единой Македонии» в Москве сама по себе является разновидностью поддержки ненасильственного экстремизма в Македонии со стороны России, независимо от наличия или отсутствия доказательств причастности российского правительства», — говорится в докладе.

Сомнительные источники

Чешские аналитики также сообщили, что российские академические институты якобы предпринимали попытки радикализации балканской молодёжи.
В частности, речь идёт о научных конференциях, проходивших под эгидой Российского института стратегических исследований (РИСИ), поездках в Россию молодых политиков, а также посещениях детьми из Сербии лагеря на греческом острове Лемнос. Ранее его организацией занимался экс-директор РИСИ Леонид Решетников.
По мнению экспертов пражского института, Россия «способствует распространению национализма и экстремизма в Косове, провоцируя рост напряжённости в отношениях между албанскими и сербскими общинами в северной части республики».
Аналитики также утверждают, что Кремль якобы контролирует деятельность члена президиума Боснии и Герцеговины от сербской общины Милорада Додика и рассчитывает, что власти республики будут действовать в интересах РФ. А ещё «российское влияние» на Балканах якобы распространяется через сербские организации, имеющие собственные филиалы на территории Боснии и Герцеговины, а также через выступающих против НАТО черногорских оппозиционеров.
Милорад Додик Reuters © Dado Ruvic
Примечательно, что выводы аналитиков основываются преимущественно на информации медиа, в том числе финансируемого на деньги американских налогоплательщиков «Радио Свободная Европа»** и негосударственных организаций. В докладе неоднократно говорится об отсутствии прямых доказательств «вмешательства» России. Например, отмечается, что заявления об участии РФ в создании военизированных формирований на базе российско-сербского гуманитарного центра в Сербии с целью дестабилизации Боснии и Герцеговины принадлежат СМИ и экспертам, которые «представили недостаточно доказательств» в подтверждение этой точки зрения.
«Это некачественная аналитическая или даже журналистская работа, всё притянуто за уши и чётко виден политический заказ, особенно это заметно по ангажированным источникам», — утверждает Савин.
По словам Стевана Гайича, так исторически сложилось, что в балканских странах, и особенно в Сербии, проживает большое число русофилов и даже «существует потребность в русском влиянии». Но этого влияния, несмотря на желание его увидеть, нет.
Леонид Савин считает, что аналитики в Праге и вовсе «выдают желаемое за действительное», не брезгуя использовать случайные контакты, упоминания в СМИ и непроверенные данные. Вся собранная «фактура» призвана подтвердить тезис, что у России есть на Балканах сеть агентов. Эксперты подчёркивают, что это вовсе не соответствует действительности — патриотические организации находятся в состоянии постоянного хаоса и конфликтов друг с другом, цельной стратегии влияния со стороны Москвы на них не было и нет.

Прикрытие для НАТО

Савин подчёркивает, что одна из целей доклада — представить доказательства для расширения санкционного давления на Россию и продемонстрировать западным политикам, что Москва якобы вмешивается в дела балканских стран.
«Пока нас пугают разными «Орденами Дракона» и мы слышим рассказы о невероятном русском влиянии и лагерях для детей, НАТО реально расширяет своё влияние на Балканах, — отмечает, со своей стороны, Гайич. — Черногория без референдума и против воли народа вошла в НАТО, Македония готовится стать членом альянса также вопреки воле народа и позиции президента страны».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по «освоению» Балкан.
«Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряжённости, появлению новых разделительных линий», — подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.
По мнению Леонида Савина, распространяя ложную информацию о поддержке Россией экстремистов на Балканах, США стремятся повлиять на местные политические элиты.
«Цель понятна — ангажирование их в Европейский союз и Североатлантический альянс, — утверждает Савин. — И конечно, ещё одна задача написания таких докладов — демонстрация их авторами своей полезности для покровителей, а также получение нового финансирования на такую псевдоаналитическую деятельность».
* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.
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В мире , Статьи , Леонид Решетников , Саша Савич , СЕРГЕЙ ЛАВРОВ , ВЛАДИМИР ПУТИН , Милорад Додик , РИСИ , МИД , ЕС , Ночные волки , Генпрокуратура РФ , Минюст РФ , Правительство РФ , НАТО , ЕАЭС , Reuters , Босния и Герцеговина , Москва , Сербия , США , Черногория , Чехия
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