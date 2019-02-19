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Отношения Трампа с Путиным назвали «зловещими» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Отношения президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным назвали странными и зловещими. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил аналитик Джеффри Тубин, передает НСН.
«Это не просто лидер какого-то государства. Это Владимир Путин, с кем он [Трамп] хотел делать бизнес и кто помогал ему выиграть выборы. Есть что-то странное и, возможно, зловещее в отношениях президента [США] с Россией», — сказал он.
Отметим, что поводом для дискуссии в эфире американского телеканала стало заявление бывшего исполняющего обязанности главы ФБР Эндрю Маккейба о том, что Трамп предпочел информацию, полученную от Владимира Путина, докладу американских спецслужб по поводу спобности баллистических ракет КНДР достичь американского материка. Завотделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов рассказал НСН, почему американский лидер мог сделать такой выбор.
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В мире , Политика , США , Александр Воронцов , ДОНАЛЬД ТРАМП , ВЛАДИМИР ПУТИН , ФБР , Институт востоковедения , CNN
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