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Посольство РФ указало Белому дому на вмешательство Украины в дела США 

ТК «Звезда» + ещё 34 17 часов назад
Фото: nsn.fm
Как говорится в пресс-релизе дипломатической миссии, дипломаты Украины ведут себя неприемлемо, требуя запретить показ фильма «Т-34» на территории чужой страны.
Украинское посольство в США открыто вмешивается в дела страны пребывания, требуя запретить показ на территории Штатов российского военного фильма «Т-34». Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Как говорится в пресс-релизе дипломатической миссии, дипломаты Украины ведут себя неприемлемо, требуя запретить показ фильма на территории чужой страны. Украинское посольство даже опубликовало список кинотеатров в США, где пройдет военная кинодрама «Т-34» с призывом оказать «общественное давление».
«Посольство Украины в Вашингтоне продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. На этот раз требует прекратить показ замечательного российского фильма «Т-34» про советских военнопленных, несломленных в нацистском концлагере… Надеемся, столь наглое поведение украинских дипломатов получит должную оценку», — говорится в заявлении российского посольства.
Ранее сообщалось, что посольство Украины в США опубликовало официальное обращение к американским кинотеатрам. По словам украинских дипломатов, фильм Т-34 «открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире». Работники украинской дипмиссии призвали активистов в США «поддержать усилия и призвать кинотеатры США к запрету показа ленты».
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