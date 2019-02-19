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Американские военные объявили войну русскому чертополоху 

Российская Газета 5 часов назад
Военные США ищут подрядчика, который помог бы им избавиться от сорняков на полигонах и дорогах в районах учений. Соответствующая заявка армейского инженерного корпуса была размещена в начале февраля на официальном сайте госзакупок Соединенных Штатов.
Фирме, которая победит в конкурсе, нужно будет за сезон очистить от сорных растений почти тысячу гектаров земли в районе объединенной базы ВВС и Армии США Льюис-Маккорд, которая находится в штате Вашингтон.
Отмечается, что особые неудобства и раздражение американских военных вызывают расторопша обыкновенная и русский чертополох, как его называют в США. Эти растения легко воспламеняются и могут спровоцировать стихийные пожары, пишет РИА Новости.
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В мире , Армия , Видео , РИА Новости , США
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