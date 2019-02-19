Украина вошла в тройку максимально вредящих России стран

62 страны ввели 159 ограничений против российских товаров, ущерб составляет 6,3 миллиарда долларов ежегодно. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Минэкономразвития

В ведомстве подсчитали, что максимальный урон российской экономике наносят Евросоюз (2,4 миллиарда долларов) и США (1,1 миллиарда). Тройку замыкает Украина с 775 миллионами долларов. Вместе с этим, лидерами по количеству введенных ограничений стали ЕС (25), Украина (22) и Индия (16). США ввели всего 9 ограничений.

Больше всего от действий торговых партнеров пострадали российские металлургический сектор (около 4 миллиардов долларов), сельскохозяйственная промышленность (1,1 миллиарда) и химическая промышленность (640 миллионов).

16 февраля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне BBB— с позитивным прогнозом. При этом на одну ступень показатель понизили санкционные риски. Ранее в феврале агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России с Ba1 (неинвестиционного уровня) до Baa3 (нижней ступени инвестиционного уровня). По мнению аналитиков, экономическая политика страны укрепила государственные финансы и внешние показатели, а также снизилась уязвимость от внешнего воздействия, в частности, санкций.

В октябре 2018 года эксперты инвестиционной компании Aberdeen Standard Investments пришли к выводу, что торговые и финансовые ограничения положительно повлияли на состояние российского рынка. В частности отмечалось, что российская экономика получила стимул для развития в результате введения американских санкций против Ирана и последующего роста нефтяных котировок на 14 процентов.