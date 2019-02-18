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Над Китаем взошли три солнца 

Рамблер 22 минуты назад
Жители китайского города Чжанцзякоу, расположенного на востоке страны, смогли сегодня наблюдать уникальное явление — над городом как будто взошли три солнца. Очевидцы смогли насладиться необычным зрелищем в течение 10 минут. В науке этот оптический феномен получил название гало, что в переводе с древнегреческого означает «круг» или «диск». Ученые связывают появление гало с преломлением света в ледяных кристаллах, которые находятся в перистых облаках. Подобные явления описывались даже в литературе. Специалисты, например, предполагают, что увиденное русскими воинами знамение в виде четырех солнц в «Слове о полку Игореве» на самом деле было гало.
В мире , Азия , Видео , Наука и техника , Китай
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