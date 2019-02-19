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МИД Франции следит за ситуацией вокруг арестованного в России Дельпаля 

РИА Новости + ещё 15 19 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Французские дипломаты в Москве и Париже внимательно следят за ситуацией вокруг топ-менеджера компании Baring Vostok Филиппа Дельпаля, арестованного в России по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный".
"Ситуация господина Дельпаля, арестованного в России с четверга, 14 февраля, хорошо известна французским властям. С объявления о его аресте мы обращались к российским властям с просьбой как можно скорее обеспечить консульскую защиту, с возможностью посещения (Дельпаля) в месте содержания под стражей", — сообщил официальный представитель МИД Франции в ходе брифинга.
Он отметил, что представители консульской службы в России уже смогли ознакомиться с условиями содержания под стражей и обеспечить соблюдение права на защиту.
"Службы министерства — как в Париже, так и в Москве, — внимательно следят за ситуацией с нашим соотечественником, поддерживают контакт с его семьей и адвокатами", — добавил дипломат.
Следствие полагает, что американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви с топ-менеджером этой инвесткомпании французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, заявляет СК РФ.
Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров "Норвик банка", бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро", которому был выдан спорный кредит, Максим Владимиров. Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный".
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В мире , США , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Максим Владимиров , Майкл Калви , МИД , Норвик банк , СКР , Москва , Франция
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