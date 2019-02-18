Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести «азовский пакет» санкций

«Очень благодарен Совету ЕС за решение о введении «азовского пакета» санкций, о чём мы договаривались с Дональдом Туском в декабре прошлого года», — отметил президент.

Он также поблагодарил Туска «за огромные усилия, приложенные к тому, чтобы Украина вернулась в семью европейских народов и подписала Соглашение об ассоциации с ЕС».

Ранее Порошенко призвал ЕС поддержать введение нового пакета «азовских санкций» против России.

18 февраля в ЕС заявили, что достигли политического консенсуса относительно новых индивидуальных санкций в отношении России.