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Украинские диверсанты понесли большие потери при попытке проникнуть в ЛНР 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
При попытке проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) на минном поле подорвались украинские силовики, рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Сегодня противник предпринял попытку проникновения на территорию республики. В процессе диверсионных действий группа в количестве 12 человек из состава восьмого отдельного полка специального назначения в ходе выдвижения была замечена нашими наблюдателями. При выдвижении горе-спецназовцы оказались на минном поле. В результате подрыва пять человек погибли или были тяжело ранены», — сообщил Марочко.
По его словам, украинские военные тут же эвакуировали трех человек, пишет ТАСС со ссылкой на Луганскинформцентр.
«По состоянию на 20.30 (21.30 мск — прим. ВЗГЛЯД) тела двух украинских военнослужащих продолжают оставаться на месте подрыва», — добавил представитель Народной милиции.
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В мире , Украина , Андрей Марочко , ИТАР-ТАСС
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