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Радикалы устроили акцию «Бандера, вставай» у здания МВД Украины 

News.ru 2 часа назад
Фото: Sadak Souici/Le Pictorium/Global Look Press
Сторонники националистической организации «С14», «Правого сектора» (запрещена в России) и других радикальных движений проводят акцию протеста под зданием министерства внутренних дел Украины в Киеве.
Протестующие требуют привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, нарушающих свободу мирных собраний. Во время шествия от Дома офицеров до здания МВД количество участников акции увеличилось до 300 человек. Молодые люди зажгли файеры и спроецировали на стены ведомства надпись «Бандера, вставай». За акцией следят сотрудники полиции.
На митинге присутствуют заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, депутаты из фракций «Батькивщина» и Радикальной партии, передаёт «Интерфакс-Украина».
Как ранее писал News.ru, украинские радикалы в Киеве атаковали дом, в котором проживает министр внутренних дел страны Арсен Аваков. При этом в руках люди, собравшиеся у дома Авакова, держали зажжённые файеры и скандируют лозунг «Кто заказал Катю Гандзюк?».
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Комментарии3
В мире , Украина , Арсен Аваков , МВД , Интерфакс
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