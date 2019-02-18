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Власти Венесуэлы организуют антивоенный концерт на границе с Колумбией 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA
Власти Венесуэлы намерены провести концерт в поддержку мира в стране на границе с Колумбией 22 и 23 февраля. Об этом заявил в понедельник на брифинге министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.
"Антивоенный концерт в поддержку мира в Венесуэле состоится 22 и 23 февраля на международном мосту Симона Боливара (пограничный мост между Венесуэлой и Колумбией — прим. ТАСС)", — заявил Родригес, чье выступление транслировалось по венесуэльскому государственному телевидению.
Министр также добавил, что в эти дни правительство Венесуэлы доставит 20 тыс. коробок с продовольствием для венесуэльских граждан, проживающих в колумбийской Кукуте.
Ранее британский миллиардер Ричард Брэнсон заявил, что организует благотворительный концерт в колумбийском городе Кукута, расположенном на границе с Венесуэлой, где находится центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев. Мероприятие должно состояться 22 февраля.
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что иностранная гуманитарная помощь прибудет в Венесуэлу 23 февраля. По его словам, власти попытаются помешать ее доставке, но оппозиция так же с помощью волонтеров все равно сможет распределить продукты питания и медикаменты среди населения. В свою очередь президент Мадуро назвал инициативу о передаче гуманитарной помощи "плохим и дешевым шоу олигархии" и призвал сограждан отказаться от нее. Несмотря на позицию официального Каракаса, 8 февраля в колумбийском приграничном городе Кукута открылся центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы.
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