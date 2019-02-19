Le Monde указала на глубину раскола между США и Европой

Репортеры французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн и Томас Видер считают, что Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала резкое ухудшение трансатлантических отношений и раскрыла глаза на реальное положение вещей.

Журналисты отметили, что политики вновь столкнулись с разногласиями по ряду ключевых вопросов. Так, по их мнению, Европе не нравится, что США неожиданно вывели войска из Сирии и по факту сняли с себя ответственность за ситуацию в регионе. Также европейские страны недовольны тем, что Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном и расторгнул договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Помимо этого, у трансатлантических партнеров возникают споры по поводу российского газа, ситуации в Венесуэле и даже китайской компании Huawei, отмечают авторы материала.

Но несмотря на все это, делегация США в лице вице-президента Майка Пенса нравоучительным тоном указывает европейским лидерам, что делать.

Однако лекция от американцев, насыщенная предостережениями и упреками, получила "ледяной прием", говорится в статье.

По мнению журналистов, канцлер Германии Ангела Меркель беспрецедентно жестко ответила на американские требования. Она призналась, что шокирована позицией президента США Дональда Трампа , который назвал импорт европейских автомобилей угрозой национальной безопасности. При этом Меркель с негодованием отметила, что ядерная политика Вашингтона в отношении России и Ирана в первую очередь ставит под угрозу безопасность европейцев.

Авторы подчеркнули, что такой резкий ответ Германии, которая на протяжении более полувека выступала самым верным союзником Вашингтона на европейском континенте, очень много говорит о расколе в отношениях между Европой и США.