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Le Monde указала на глубину раскола между США и Европой 

РИА Новости + ещё 1 12 минут назад
Репортеры французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн и Томас Видер считают, что Мюнхенская конференция по безопасности продемонстрировала резкое ухудшение трансатлантических отношений и раскрыла глаза на реальное положение вещей.
Журналисты отметили, что политики вновь столкнулись с разногласиями по ряду ключевых вопросов. Так, по их мнению, Европе не нравится, что США неожиданно вывели войска из Сирии и по факту сняли с себя ответственность за ситуацию в регионе. Также европейские страны недовольны тем, что Вашингтон вышел из ядерной сделки с Ираном и расторгнул договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Помимо этого, у трансатлантических партнеров возникают споры по поводу российского газа, ситуации в Венесуэле и даже китайской компании Huawei, отмечают авторы материала.
Но несмотря на все это, делегация США в лице вице-президента Майка Пенса нравоучительным тоном указывает европейским лидерам, что делать.
Однако лекция от американцев, насыщенная предостережениями и упреками, получила "ледяной прием", говорится в статье.
По мнению журналистов, канцлер Германии Ангела Меркель беспрецедентно жестко ответила на американские требования. Она призналась, что шокирована позицией президента США Дональда Трампа, который назвал импорт европейских автомобилей угрозой национальной безопасности. При этом Меркель с негодованием отметила, что ядерная политика Вашингтона в отношении России и Ирана в первую очередь ставит под угрозу безопасность европейцев.
Авторы подчеркнули, что такой резкий ответ Германии, которая на протяжении более полувека выступала самым верным союзником Вашингтона на европейском континенте, очень много говорит о расколе в отношениях между Европой и США.
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Комментарии6
В мире , Видео , Майк Пенс , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Le Monde , Иран , Сирия , США
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