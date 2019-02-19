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Украинский чиновник прославился благодаря порно 

Ридус + ещё 7 4 часа назад
Директор украинского предприятия «Кировоградский облавтодор» Андрей Рудник угодил в нелепую ситуацию, включив порно на своем смартфоне прямо во время аппаратного совещания в облгосадминистрации в Кропивницком (Кировоградская область).
«Во время отчета начальника управления регионального развития Виктории Куликовой о приспособленности объектов инфраструктуры для нужд инвалидов, из телефона Рудника внезапно стали исходить характерные для порнофильмов звуки», — пишет газета «Известия».
Видеозапись курьезного происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ. Судя по записи, стоны порноактрисы услышали все присутствующие на совещании, и отреагировали сдержанным смехом.
Сообщается, что сам Рудник сбежал с мероприятия, не забрав при этом верхнюю одежду из раздевалки и проигнорировав вопросы журналистов: «Что за видео?».
Ранее СМИ рассказывали историю о том, как восемь мужчин подали жалобу на старшего советника подразделения ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав женщин Рави Каркару, обвинив его в сексуальных домогательствах.
Также сообщалось, что британских парламентариев уличили в просмотре порно на работе. Из-за скандала, связанного с наличием порнографии на его рабочем компьютере, подал в отставку заместитель британского премьер-министра Дэмиан Грин.
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Комментарии30
В мире , Видео , Дэмиан Грин , Виктория Куликова , ООН , газета "Известия" , РЕН ТВ
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