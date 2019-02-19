Трамп пригрозил поддерживающим режим Мадуро «потерей всего»

«Вы не можете уйти от выбора, с которым вы столкнулись. Но вы можете принять щедрое предложение Гуайдо, чтобы мирно жить с семьей», — призвал глава государства. В случае отказа у них не будет безопасного пристанища или легкого выхода, заметил Трамп, добавив, что военные Венесуэлы не должны препятствовать доставке гуманитарной помощи, а также применять силу против сторонников оппозиции.

Американский лидер обратился к поддерживающим режим президента страны Николаса Мадуро «положить конец этому кошмару бедности, голода и смерти». «В Венесуэле и по всему Западному [полушарию] умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия», — заключил политик.

По словам Трампа, Вашингтон рассчитывает на мирный транзит власти, однако «к рассмотрению открыты все варианты». Он подчеркнул, что США хотят восстановить демократию в Венесуэле».

23 января на фоне массовых акций протеста в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сразу признали США, Канада, ряд стран Латинской Америки. Позже к ним присоединились Германия, Франция, Великобритания и другие европейские государства. Россия выразила поддержку Мадуро.