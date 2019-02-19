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Трамп пригрозил поддерживающим режим Мадуро «потерей всего» 

Lenta.ru + ещё 15 4 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным и чиновникам возможной «потерей всего», если они не примут предложение об амнистии лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом политик заявил на митинге в Майами перед мигрантами из Венесуэлы, передает телеканал CNN.
«Вы не можете уйти от выбора, с которым вы столкнулись. Но вы можете принять щедрое предложение Гуайдо, чтобы мирно жить с семьей», — призвал глава государства. В случае отказа у них не будет безопасного пристанища или легкого выхода, заметил Трамп, добавив, что военные Венесуэлы не должны препятствовать доставке гуманитарной помощи, а также применять силу против сторонников оппозиции.
Американский лидер обратился к поддерживающим режим президента страны Николаса Мадуро «положить конец этому кошмару бедности, голода и смерти». «В Венесуэле и по всему Западному [полушарию] умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия», — заключил политик.
По словам Трампа, Вашингтон рассчитывает на мирный транзит власти, однако «к рассмотрению открыты все варианты». Он подчеркнул, что США хотят восстановить демократию в Венесуэле».
23 января на фоне массовых акций протеста в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сразу признали США, Канада, ряд стран Латинской Америки. Позже к ним присоединились Германия, Франция, Великобритания и другие европейские государства. Россия выразила поддержку Мадуро.
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Комментарии1
В мире , Армия , Ближний Восток , НИКОЛАС МАДУРО , ДОНАЛЬД ТРАМП , CNN , Венесуэла , Майами , США
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