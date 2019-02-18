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Опрос: Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентской рейтинге на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Украинская политика» совместно с исследовательской группой Института маркетинга и консалтинга.
Так, если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то за Зеленского проголосовали бы 18,2% опрошенных из числа определившихся со своим выбором.
На втором месте идёт действующий президент Пётр Порошенко — 15,6% респондентов, на третьем — Юлия Тимошенко (15,2%).
«По сути, у Тимошенко и Порошенко равные возможности, но у Тимошенко присутствует фактор «социологических партизан» (людей, которые не хотят откровенно говорить о своих симпатиях и формируют «сюрприз» в день голосования), которых минимум у Порошенко», — говорится в сообщении.
Указывается, что четвёртую позицию занимает лидер Радикальной партии Олег Ляшко с 12,1%.
При этом в фонде подчеркнули, что исследование не подтверждает данные СМИ «о большом отрыве кандидатов, представляющих первую тройку».
Исследование проводилось с 28 января по 10 февраля, в нём приняли участие 4851 респондент.
Ранее проведённый опрос показал, что Зеленский и Тимошенко лидируют в президентском рейтинге на Украине.
30 января ЦИК Украины зарегистрировала Зеленского кандидатом в президенты.
В Государственной думе прокомментировали ФАН предстоящие выборы главы государства.
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