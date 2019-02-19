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Кандидат в президенты Украины рассказал о попытках подкупа избирателей 

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Кандидат в президенты Украины от украинской партии «Основа» Сергей Тарута обвинил нынешние киевские власти в попытках подкупа избирателей.
Об этом сообщает NewsOne.
«Люди на местах постоянно дают сигналы — фальсификации, заставляют, приходят деньги, под видом медицинских услуг, под видом наёма, якобы ты будешь агитатором. Это — один из элементов подкупа наших избирателей. Их очень много», — сказал он.
По мнению Таруты, у действующего президента Украины Петра Порошенко «нет даже теоретических шансов» на победу на выборах в условиях честно борьбы.
«Важный факт, который не проверен, но важен — в январе было утилизировано около 30 тонн купюр номиналом 200 гривен и 500 гривен в размере 46 млрд гривен. И сейчас, когда понимаешь насколько СБУ лояльна к действующей власти, то вдруг появилось огромное количество денег, которыми население пытаются подкупить, и эти огромные деньги «бродят», — добавил политик.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете «Известия» заявил, что реальный рейтинг Порошенко не превышает 6%, поэтому он не сможет честно выиграть выборы.
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В мире , Видео , Сергей Тарута , ПЕТР ПОРОШЕНКО , Николай Азаров , СБУ , газета "Известия"
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