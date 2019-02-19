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Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов Россию 

Lenta.ru + ещё 8 26 минут назад
Власти Молдавии пожаловались на Россию в ряд международных организаций. Об этом сообщается на странице Министерства иностранных дел и европейской интеграции в Facebook.
Поводом для обращения стали «недопустимые действия» Российской Федерации в отношении двух молдавских летчиков Лионела Буруяну и Михаила Крихана, побывавших в плену талибов в Афганистане и освобожденных при содействии члена генерального и координационного советов «Деловой России» Игоря Чайки. В Кишиневе утверждают, что Россия после освобождения пилотов нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и Консульскую конвенции между Россией и Молдавией, с задержкой предоставив дипломатам доступ к летчикам.
Жалобы были направлены в офис Верховного комиссара ООН по правам человека, комиссара по правам человека Совета Европы, кабинета комиссара Евросоюза по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства. Помимо этого, Кишинев отправил письма в правозащитную организацию Amnesty International и ряд иных учреждений.
Молдавия требует «привести положение пилотов в законность и соответствие нормам международного права». Российская сторона утверждает, что летчики отправятся домой после курса лечения. При этом пилоты сами отказались встречаться с молдавскими официальными лицами, попросив не беспокоить их, чтобы дать прийти в себя и встретиться с родными.
24 ноября 2015 года экипаж молдавского вертолета Ми-8 из трех человек попал в плен талибов в Афганистане. Подбитая боевиками машина была вынуждена совершить посадку, и боевики захватили в плен пилотов и 15 пассажиров. Один из летчиков был убит, а Буруяну и Крихан — взяты в заложники.
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Комментарии71
В мире , Видео , ЕС , Amnesty International , ООН , Совет Европы , Талибан , Деловая Россия , Афганистан , Кишинёв , Молдова
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