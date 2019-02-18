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Молдавия пожаловалась на Россию в ООН и Совет Европы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Руководство Молдавии обратилось в ряд международных организаций из-за якобы невозможности встречи с двумя пилотами, освобожденными из плена талибов в Афганистане и отправленными в Москву, сообщает молдавское министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
«Министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщило нескольким международным организациям о недопустимых действиях Российской Федерации в отношении двух молдавских пилотов, которые недавно были освобождены из плена в Афганистане и доставлены в Москву», — передает РИА «Новости» сообщение МИДЕИ Молдавии.
По данным министерства, обращения направлены в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, в кабинет еврокомиссара по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства, центральный офис Amnesty International и комиссару по правам человека Совета Европы.
В заявлении говорится о якобы задержке Москвой в предоставлении молдавской делегации доступа к гражданам Молдавии, которые находятся в Москве. Утверждается, что таким образом Россия нарушила международные нормы, в том числе Венские конвенции о дипломатическом праве и консульских отношениях и молдавско-российские консульские соглашения.
На прошлой неделе посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии. Ему была вручена нота протеста о задержке доступа к молдавским летчикам, которые были освобождены из плена в Афганистане.
Граждане Молдавии попали в плен талибов после того, как гуманитарный вертолет разбился в Афганистане 24 ноября 2015 года. Россия помогла вызволить двух пилотов из плена, они были доставлены в Москву, но официальная делегация из Кишинева не смогла встретиться со спасенными, так как пилоты проходят медицинскую реабилитацию. Позже молдавская делегация все же смогла встретиться с пилотами.
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