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Время для снятия санкций с России оказалось неподходящим 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Санкции Евросоюза против России будут сняты, но пока время для этого неподходящее. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в понедельник, 18 февраля.
«Я всегда говорила, что цель наших санкций не в том, чтобы они оставались вечно, а в оказании давления. Однажды они будут сняты, но пока условия для этого не сложились», — сказала она.
Могерини добавила, что пока не видит позитивного развития ситуации, а потому страны ЕС едины в отношении продления ограничительных мер.
Верховный представитель также рассказала, что Евросоюз в ближайшие недели примет единогласное решение по новым санкциям из-за произошедшего в Керченском проливе.
15 февраля сообщалось, что дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Азовском море. Предполагается, что в списке восемь человек.
О подготовке нового пакета европейских санкций стало известно 12 февраля. До этого ограничительные меры в связи с событиями в Керченском проливе анонсировали в США — американские дипломаты планируют ввести их в отношении 24 сотрудников ФСБ, которых считают виновными в агрессии против украинцев. Кроме того, Соединенные Штаты собираются усилить давление на различные секторы экономики России.
25 ноября 2018 года пограничники ФСБ России задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все 24 члена экипажей задержанных кораблей были арестованы, их этапировали в Москву. В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии».
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Комментарии1
В мире , Политика , Федерика Могерини , ФСБ , МИД , ЕС
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