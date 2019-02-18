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СМИ: Порошенко готовит побег из страны 

BFM.RU + ещё 2 37 минут назад
Фото: Reuters
Суммы легализованных президентом Украины Петром Порошенко доходов в последнее время резко выросли — за первые две недели февраля президент уже указал 120 млн гривен дохода. На этот факт обратил внимание в своем Facebook политолог Дмитрий Корнейчук.
По его мнению, такие действия могут говорить только о том, что Порошенко намерен сбежать с деньгами из страны, понимая, что проиграет президентские выборы в марте. Корнейчук отмечает, что у действующего президента очень сильные соперники — Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, в борьбе с которыми не помогут даже фальсификации. Поэтому, по мнению политолога, Порошенко готовит себе путь отхода — за границу.
Оставшееся время действующий президент будет наращивать указанные в декларациях средства, чтобы после смены власти на Украине к нему не было претензий, считает Корнейчук. Он отмечает, что за последние месяцы Порошенко легализовал 1,3 млрд гривен своих доходов, при том, что ранее показывал в этой графе копеечные суммы.
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