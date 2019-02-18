Готовящий побег Порошенко в панике прячет казенные миллиарды

Петр Порошенко готовится к смене власти. Действующий президент Украины спешно наращивает суммы легализованных доходов, чтобы беспрепятственно покинуть страну.

Петр Порошенко традиционно декларировал ничтожные суммы в графе "доходы". Однако за последнее время эти цифры изменились на порядок: украинский лидер только за первые две недели февраля указал 120 миллионов гривен.

Всего же за последние месяцы Порошенко легализовал 1,3 миллиарда гривен своих доходов. Это может означать только одно: Петр Алексеевич намерен сбежать с деньгами из страны — понимая, что проиграет президентские выборы в марте, уверен украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт убежден, что оставшееся время действующий президент будет наращивать указанные в декларациях средства. Порошенко нужно легализовать накопленный капитал, чтобы после смены власти на Украине к нему не было претензий, считает Корнейчук.

Порошенко ясно понимает, что выборы ему не выиграть. У него очень сильные соперники — Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский, в борьбе с которыми не помогут никакие фальсификации. Так что Порошенко готовит себе путь отхода за границу.

"Не знаю, какие еще нужны доказательства того, что нынешний президент понимает: он проиграет выборы с любыми фальсификациями и подкупами. Поэтому готовится бежать за границу и переводит туда формально легальные деньги", — пишет политолог в Facebook.

Эксперты отмечают, что для укрепления собственного рейтинга Петр Порошенко избрал проверенную временем стратегию, усиливая конфронтацию с Россией и виня восточного соседа во всех проблемах страны. Порошенко пытается снять с себя ответственность за все провалы и увеличить популярность.