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Венесуэла закрыла морскую границу 

РИА Новости + ещё 19 59 минут назад
Фото: Р-Спорт
Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения, заявила в среду вице-президент страны Делси Родригес.
"Венесуэла не только решила закрыть границу, но и пересмотреть отношения с этими странами. Эти меры приняты, пока их правительства не будут следовать международному праву и уважать его", — сказала Родригес.
Ее пресс-конференцию транслировало государственное телевидение страны.
Родригес уточнила, что в части отношений с Кюрасао меры носят неопределенный по времени характер. Именно этот остров стал одним из центров сбора гуманитарной помощи, которую правительство Николаса Мадуро не хочет пускать в страну. Оппозиция обещает начало доставки помощи на субботу, 23 февраля.
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