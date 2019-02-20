Венесуэла закрыла морскую границу 

Венесуэла закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, приостанавливает полеты и пересматривает отношения, заявила в среду вице-президент страны Делси Родригес.
"Венесуэла не только решила закрыть границу, но и пересмотреть отношения с этими странами. Эти меры приняты, пока их правительства не будут следовать международному праву и уважать его", — сказала Родригес.
Ее пресс-конференцию транслировало государственное телевидение страны.
Родригес уточнила, что в части отношений с Кюрасао меры носят неопределенный по времени характер. Именно этот остров стал одним из центров сбора гуманитарной помощи, которую правительство Николаса Мадуро не хочет пускать в страну. Оппозиция обещает начало доставки помощи на субботу, 23 февраля.