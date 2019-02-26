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Блок Порошенко поставил МВД Украины ультиматум из-за обвинений в подкупе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 59 15 минут назад
«Блок Петра Порошенко», который является крупнейшей фракцией в Верховной раде, поставил ультиматум МВД Украины в связи с обвинениями в адрес команды президента страны в подкупе избирателей, сообщил лидер фракции Артур Герасимов.
БПП требует либо опровергнуть сообщения о подкупе, либо опубликовать «все доказательства, которые есть в наличии», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал «Прямой».
Пока это требование не будет выполнено, депутаты отказываются голосовать в Раде по какому-либо вопросу, исключая только «законопроекты, касающиеся национальной безопасности и обороны».
Напомним, украинские СМИ раскрыли систему Порошенко по массовому подкупу избирателей.
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В мире , Видео , Артур Герасимов , МВД , Верховная Рада , РИА Новости
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