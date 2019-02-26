Блок Порошенко поставил МВД Украины ультиматум из-за обвинений в подкупе

БПП требует либо опровергнуть сообщения о подкупе, либо опубликовать «все доказательства, которые есть в наличии», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал «Прямой».

Пока это требование не будет выполнено, депутаты отказываются голосовать в Раде по какому-либо вопросу, исключая только «законопроекты, касающиеся национальной безопасности и обороны».

Напомним, украинские СМИ раскрыли систему Порошенко по массовому подкупу избирателей.