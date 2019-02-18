Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался прямо отвечать на вопрос парламентариев о том, выдвигал ли он президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Накануне японская газета "Асахи" обнародовала статью, в которой утверждалось, что Абэ номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в разрешении вопросов вокруг КНДР по "неформальной" просьбе Вашингтона.
"Нобелевский комитет уже 50 лет не раскрывает имена номинированных и имена тех, кто номинировал. Я хотел бы воздержаться от комментариев по данной теме", — заявил Абэ на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.
Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты.
При этом в ответ на прямой вопрос одного из парламентариев о том, "является ли рекомендация фактом", японский премьер ответил: "Я не говорил, что это не факт".
Как утверждал на прошлой неделе Трамп, премьер-министр Японии признавался ему, что номинировал его на Нобелевскую премию мира. Как заявил журналистам Трамп, Абэ "сказал, что от имени Японии номинировал его и просил их дать ему Нобелевскую премию мира".
Предшественник Трампа 44-й президент США демократ Барак Обама был удостоен Нобелевской премии мира в 2009 году. Члены Нобелевского комитета сочли достойными награды усилия Обамы "в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми". Однако некоторые старейшины премии по прошествии времени сожалели об этом решении.