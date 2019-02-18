Абэ ушел от ответа на вопрос о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию

Накануне японская газета "Асахи" обнародовала статью, в которой утверждалось, что Абэ номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в разрешении вопросов вокруг КНДР по "неформальной" просьбе Вашингтона.

"Нобелевский комитет уже 50 лет не раскрывает имена номинированных и имена тех, кто номинировал. Я хотел бы воздержаться от комментариев по данной теме", — заявил Абэ на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты.

При этом в ответ на прямой вопрос одного из парламентариев о том, "является ли рекомендация фактом", японский премьер ответил: "Я не говорил, что это не факт".

Как утверждал на прошлой неделе Трамп, премьер-министр Японии признавался ему, что номинировал его на Нобелевскую премию мира. Как заявил журналистам Трамп, Абэ "сказал, что от имени Японии номинировал его и просил их дать ему Нобелевскую премию мира".