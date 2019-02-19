Порошенко заявил об отмене властями США встреч с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти США якобы отменили встречи с представителями российской стороны из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«В Мюнхене во время конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который подчеркнул, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами», — сказал украинский президент.

Также он заявил, что «встреч не будет», пока Россия не отпустит задержанных за нарушение российской границы украинских моряков.

Ранее Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести «азовский пакет» санкций.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и были задержаны вместе с находившимися на борту украинскими моряками.