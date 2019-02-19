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Порошенко заявил об отмене властями США встреч с Россией 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что власти США якобы отменили встречи с представителями российской стороны из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».
«В Мюнхене во время конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который подчеркнул, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами», — сказал украинский президент.
Также он заявил, что «встреч не будет», пока Россия не отпустит задержанных за нарушение российской границы украинских моряков.
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Ранее Порошенко поблагодарил ЕС за решение ввести «азовский пакет» санкций.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу и были задержаны вместе с находившимися на борту украинскими моряками.
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