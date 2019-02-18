«Я верю Путину»: за что спецслужбы ненавидят Трампа

Дональда Трампа вновь обвиняют в недоверии американским спецслужбам и что хуже того — излишней вере в слова российского президента Владимира Путина . Бывший исполняющий обязанности директора ФБР утверждает, что именно Путин убедил Трампа в том, что в КНДР нет межконтинентальных баллистических ракет.

Бывший и.о. директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что президент США Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки о северокорейских межконтинентальных ракетах, так как российский лидер Владимир Путин убедил его в их отсутствии. Об этом он рассказал CBS News.

По словам Маккейба, сотрудники американских разведслужб пытались убедить Трампа на брифинге в Белом доме, что разведка США располагает данными о межконтинентальных ракетах КНДР.

«Мне все равно, я верю Путину», — пересказал Маккейб ответ Трампа разведчикам.

Маккейб подчеркнул, что такая реакция американского президента «шокировала» представителей разведслужб США. «Представители разведки в ходе брифинга заявили, что это не соответствует разведывательной информации, которой обладает наше правительство», — рассказывает он. Убедили ли президента эти аргументы, он не уточнил.

Однако Трамп не впервые оказывается в центре скандала, когда его противники обвиняют в том, что президенту России он верит больше, чем собственным спецслужбам.

Причиной для критики стало его заявление на саммите в Хельсинки в июле 2018 года. Речь шла о «российском вмешательстве» в американские выборы. Тогда президент США сказал: Путин вновь уверил его в том, что вмешательства не было. И это вызвало настоящую бурю.

Эти слова американская пресса интерпретировала так, будто глава Белого дома больше доверяет президенту Путину, чем своим собственным разведслужбам. Из-за резкой критики, которая встретила его дома, Трамп был вынужден дезавуировать свои слова: «Я принимаю выводы разведки, что было вмешательство [России]… И не было никакого сговора [с Россией]», — заявил Трамп.

Президент отдельно подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в выводах американской разведки и что он им «доверяет».

Однако на самом деле конфликт президента с представителями спецслужб прослеживается с самого начала его полномочий. Трамп всегда питал негативное отношение к спецслужбам.

Например, у Трампа были серьезные трения с возглавлявшим ФБР в начале его срока Джеймсом Коми . По его словам, Трамп требовал от него «лояльности» на службе. При этом Коми уверял Трампа, что расследование против него не ведется.

Негативно высказываясь в адрес спецслужб, он неоднократно использовал термин «глубинное государство» (derin devlet). Эта фраза пришла в английский язык из турецкого, где термин использовался для обозначения параллельного государства, состоявшего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.

Такое отношение продиктовано тем, что Трамп никогда не соприкасался с деятельностью разведывательного сообщества.

Как напоминают профессионалы разведслужб, Трамп был всегда далек от этого, он никогда не работал в конгрессе, где мог присутствовать на слушаниях комитета по разведке, и в первый раз познакомился с информацией разведслужб, лишь когда уже стал президентом США.

Однако не только это способствует неприязни президента к спецслужбам. Влияние оказывает и то, что агенты ФБР открыто демонстрировали свое негативное отношение к действующему президенту.

Один из таких случаев был зафиксирован в переписке между двумя агентами ФБР Питером Стржоком и Лизой Пейдж, в которой они выражали свое отвращение к президенту Трампу.

В переписке Стржок называл Трампа «идиотом», «отвратительным», «катастрофой» и «угрозой». В одном из сообщений, отправленных за четыре дня до выборов, Пейдж сказала Стржоку, что «американские президентские выборы, и, следовательно, состояние мира, фактически висит на волоске».

Стржок, работавший в ФБР в течение 22 лет, помогал вести расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года и расследование по делу об использовании частного сервера электронной почты Хиллари Клинтон , когда она была государственным секретарем.