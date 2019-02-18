FT: ФРГ откажется от экстрадиции граждан в Британию после Brexit

В документе выражаются опасения относительно того, смогут ли Великобритания и ЕС в поддерживать сотрудничество в сфере безопасности на текущем уровне после Brexit.

Подчеркивается, что Германия откажет Британии в экстрадиции даже в том случае, если Лондон осуществит Brexit, согласовав сделку с ЕС.

Великобритания покидает состав Евросоюза 29 марта.