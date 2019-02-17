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Премьер Польши отменил визит в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах 

Российская Газета + ещё 17 1 час назад
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от визита в Израиль, где должна пройти встреча лидеров Вышеградской четверки, из-за публикации в The Jerusalem Post слов главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху о причастности поляков к Холокосту. Об этом сообщил глава канцелярии польского премьера Михал Дворчик.
"В последние дни в медийном пространстве появилось несколько ложных обвинений в адрес польского государства. Некоторые из них позднее были опровергнуты, за некоторые последовали извинения. Однако премьер Матеуш Моравецкий очень принципиально относится к вопросам обвинения польского государства, польского народа в действиях, которые они не совершали во время Второй мировой войны", — отметил Дворчик.
По его словам, вместо Моравецкого республику на встрече Вышеградской четверки будет представлять глава МИД Яцек Чапутович.
Вызванная в МИД Польши посол Израиля Анна Азари заверила, что опубликованная в СМИ информация не соответствует тому, что на самом деле сказал Нетаньяху. По ее словам, тот заявил, что ни один человек не предстал перед судом за упоминание о тех поляках, которые сотрудничали с нацистами. Таким образом, он прокомментировал польский закон, предусматривающий ответственность за подобные обвинения. СМИ же некорректно перевели его слова с иврита на английский.
Закон, о котором идет речь, был принят в прошлом году и отменен после обрушившейся на Польшу критики.
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В мире , Ближний Восток , Европа , Биньямин Нетаньяху , Анна Азари , МИД , Израиль , Польша
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