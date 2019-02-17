В Солсбери неизвестный повесил российский флаг на соборе Девы Марии

Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.

По данным радиостанции, флаг был замечен ранним утром в воскресенье, 17 февраля. Предположительно, неизвестный забрался ночью на строительные леса, установленные на здании собора, чтобы повесить флаг.

"Я думаю, что я мог видеть человека, который повесил его (флаг — ред.), когда я проходил мимо собора приблизительно в 6.30, когда возвращался домой с работы", — сообщил местный житель.

"К счастью, его (флаг — ред.) уже сняли — какая глупая выходка, высмеивающая серьезные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году", — написал депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен в Twitter.

salisburyjournal.co.uk