Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Солсбери неизвестный повесил российский флаг на соборе Девы Марии 

РИА Новости + ещё 12 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный повесил российский флаг на готическом соборе Девы Марии в британском городе Солсбери, сообщает местная радиостанция Spire FM.
По данным радиостанции, флаг был замечен ранним утром в воскресенье, 17 февраля. Предположительно, неизвестный забрался ночью на строительные леса, установленные на здании собора, чтобы повесить флаг.
"Я думаю, что я мог видеть человека, который повесил его (флаг — ред.), когда я проходил мимо собора приблизительно в 6.30, когда возвращался домой с работы", — сообщил местный житель.
"К счастью, его (флаг — ред.) уже сняли — какая глупая выходка, высмеивающая серьезные события, к сожалению, произошедшие в Солсбери в прошлом году", — написал депутат британского парламента от избирательного округа Солсбери Джон Глен в Twitter.
salisburyjournal.co.uk
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии41
В мире , Европа , Сергей Скрипаль , Джон Глен , Парламент Великобритании , ГРУ
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Перевал Дятлова: ученые разгадали тайну века
Наука и техника Статьи
Бурда высказался об отстранении Друзя
Общество
Путин высказался о полученной травме
Политика
Бывший боец ММА избил московского чиновника
Происшествия Криминал
«Извинитесь перед Украиной»: Порошенко удивил журналистов
В мире Статьи
Закат «Что? Где? Когда?»: Ургант высмеял Друзя
Шоу-бизнес Статьи
Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение