Глава МИД Ирана заявил о высоком риске войны по вине Израиля и США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «риск войны велик, и он может лишь вырасти», если международная общественность будет закрывать глаза на нарушения норм международного права Израилем и США.

Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.

«Конечно, некоторые люди ищут войны… Израиль», — цитирует его Haaretz.

Министр также отметил, что иранские силы присутствуют в Сирии исключительно по приглашению для борьбы с терроризмом.