Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «риск войны велик, и он может лишь вырасти», если международная общественность будет закрывать глаза на нарушения норм международного права Израилем и США.
Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.
«Конечно, некоторые люди ищут войны… Израиль», — цитирует его Haaretz.
Министр также отметил, что иранские силы присутствуют в Сирии исключительно по приглашению для борьбы с терроризмом.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил об имеющихся свидетельствах поддержки США террористов в Ираке и Сирии.