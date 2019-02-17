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Глава МИД Ирана заявил о высоком риске войны по вине Израиля и США 

RT на русском + ещё 1 35 минут назад
Фото: Reuters
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что «риск войны велик, и он может лишь вырасти», если международная общественность будет закрывать глаза на нарушения норм международного права Израилем и США.
Об этом он заявил во время Мюнхенской конференции по безопасности.
«Конечно, некоторые люди ищут войны… Израиль», — цитирует его Haaretz.
Министр также отметил, что иранские силы присутствуют в Сирии исключительно по приглашению для борьбы с терроризмом.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил об имеющихся свидетельствах поддержки США террористов в Ираке и Сирии.
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В мире , Ближний Восток , Хасан Роухани , МИД , Газета "Гаарец" , Израиль , Иран , США
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