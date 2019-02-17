Будем стрелять: Порошенко пишет историю успеха Украины

«Украина сейчас — это история успеха», — уверенность в этом выразил президент страны Петр Порошенко в ходе выступления на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы государства, успех Украины заключается в том, что Киеву удалось провести «самые глубокие реформы в истории страны» в условиях войны, передает ФАН.

Он также указал, почему не прекращает ведение боевых действий в Донбассе.

«Меня очень смущает, когда я слышу, как некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять. Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины», — сообщил украинский президент.

В ответ на это бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что Порошенко надо уйти в отставку, поскольку тот «довел страну до нищеты».

«Можно что угодно рассказывать, но если страна стала за пять лет самой нищей страной в Европе — это не позор тому президенту и правительству, которое довело до этого страну? Если бы у меня близко к этому приближался бы результат, я бы ушел давным давно и просил бы прощения у народа», — заявил экс-глава кабмина.

Тремя днями ранее стало известно о том, что в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе нет данных о том, что на территории региона находятся военнослужащие Вооруженных сил России.

Об этом глава СММ ОБСЕ Эртурул Апакан заявил в ходе заседания Совбеза ООН

«В этих отчетах не говорится о российских военнослужащих, там нет никаких личных суждений, там только конкретные факты, о которых мы отчитывались перед государствами», — заявил дипломат.

Так Апакан ответил на слова постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко , заявившего, что «количество российского оружия и военных в Донбассе и вокруг него не свидетельствуют о стремлении России урегулировать конфликт», передает НСН.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на слова Ельченко попросил Апакана и спецпредставителя главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика рассказать о том, как много российских войск наблюдатели видели в Донбассе.

«Знают ли они о тех цифрах, которыми делился украинский постпред и могут ли они их подтвердить?» — спросил Небензя, после чего Апакан дал отрицательный ответ.

Одновременно с этим наблюдатели ОБСЕ фиксируют рост обстрелов в Донбассе. Украинские военные продолжают вести огонь по домам мирных жителей, передает НСН.

«Большинство нарушений зафиксировано в районах к юго-востоку от населенного пункта Попасная [Луганской области]», — говорится в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ.

Кроме того, украинские силовики обстреляли здание школы в Михайловке, жилые дома в Славяносербске и Первомайске.

Также известно, что президент США Дональд Трамп подписал законодательные акты о выделении Украине почти $700 млн — об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в фейсбуке.

«Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом пакет законодательных актов, который существенно увеличивает помощь Украине на этот год — почти до $700 млн», — указано в посте.

США выделят Украине $445,7 млн в рамках «Закона об ассигнованиях Государственного департамента , зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год».

С учетом того, что Пентагон уже направил $250 млн на поддержку государства, общая сумма составит $695,7 млн В посольстве заявили, что американские власти существенно увеличили размер финансовой поддержки.

Дополнительные средства будут направлены на увеличение до $115 млн расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе «Международное военное финансирование».

Ранее же Азаров сообщал, что ФБР расследует, как использовались кредитные средства, выданные Киеву. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

Национальный банк Украины вывел из страны $3,5 млрд в «офшоры», но при этом страна заняла $2 млрд у Международного валютного фонда и миллиард долларов во Всемирном банке . Азаров заверил, что «взял» эти данные у НБУ.

«Иностранные партнеры уже много раз делали замечание киевскому режиму и предупредили: ребята, аккуратнее с теми деньгами, что мы вам даем. И я знаю, что ведется расследование, сейчас ФБР этим занимается», — сказал политик.

Чуть ранее депутат Верховной рады Украины , лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne заявил, что превращение Украины в одно из самых бедных европейских государств стало «позорным провалом» политики властей страны.

Эта ситуация будет сохраняться, если в стране продолжат «тасовать в колоде всех тех политиков», которые считают, что деньги «делают политику», а политика приносит еще больше денег, отметил он.