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«Долой США, да здравствует Путин!» Что творится на Гаити
«Долой США, да здравствует Путин!» Что творится на Гаити

Алек Болдуин высмеял Трампа из-за режима ЧП 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Алек Болдуин спародировал президента США Дональда Трампа и высмеял его решение объявить режим чрезвычайного положения в стране на телешоу Saturday Night Live. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Как отмечается, во время передачи "Трамп" заявил, что ему очень нужна стена для обеспечения безопасности. Затем в ходе шоу его начали задавать вопросы о торговых пошлинах с Китаем.
"Вы спрашиваете не того парня, потому я чертовски люблю пошлины. Не так сильно, как стену, но я люблю их", — сказал "Трамп".
Он добавил, что все должны понять, зачем ему нужен режим ЧП.
"Я должен, потому что хочу", — пояснил "Трамп".
Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал SNL за пародийный ролик про США без него.
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В мире , США , Алек Болдуин , Дональд Трамп , The Hollywood Reporter
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