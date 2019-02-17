Алек Болдуин высмеял Трампа из-за режима ЧП

Как отмечается, во время передачи "Трамп" заявил, что ему очень нужна стена для обеспечения безопасности. Затем в ходе шоу его начали задавать вопросы о торговых пошлинах с Китаем.

"Вы спрашиваете не того парня, потому я чертовски люблю пошлины. Не так сильно, как стену, но я люблю их", — сказал "Трамп".

Он добавил, что все должны понять, зачем ему нужен режим ЧП.

"Я должен, потому что хочу", — пояснил "Трамп".

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал SNL за пародийный ролик про США без него.