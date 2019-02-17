Порошенко назвал нынешнее положение Украины историей успеха

Глава государства также заявил, что Киев не может прекратить военные действия.

«Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет», — сказал Порошенко и добавил, что глубокие реформы в стране удалось провести только в условиях войны.