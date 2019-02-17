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Порошенко назвал нынешнее положение Украины историей успеха 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Нынешнее положение Украины — это история успеха, считает президент страны Петр Порошенко. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.
Глава государства также заявил, что Киев не может прекратить военные действия.
«Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет», — сказал Порошенко и добавил, что глубокие реформы в стране удалось провести только в условиях войны.
Политический кризис на Украине, переросший и в экономический, начался в 2014 году после Евромайдана и смены власти в стране. Весной прошел референдум в Крыму, после чего полуостров вошел в состав России, а затем началась силовая операция на Донбассе. Военные действия и разрыв торгово-экономических отношений с Москвой (в частности, газовых) ослабили экономику Украины. Киеву приходится брать крупные кредиты в Международном валютном фонде, просить помощи у европейских партнеров и США.
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В мире , Петр Порошенко , Международный валютный фонд , РИА Новости
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