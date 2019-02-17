Бразильская Vale эвакуирует 200 человек в районе плотины

Горнодобывающая корпорация Vale проводит эвакуацию порядка 200 человек в районе плотины в бразильском штате Минас-Жерайс в качестве меры предосторожности.

Компания сообщила о "плане чрезвычайных действий для плотин горного промысла". При поддержке гражданской обороны и властей, проходит эвакуация порядка 200 человек из зоны, включающей в себя 49 жилых и коммерческих зданий.

"Это решение было принято в качестве меры предосторожности после просмотра компанией данных аналитических отчетов специализированных консультационных компаний", — отмечается в пресс-релизе.

Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Поисково-спасательные работы продолжаются. По данным местных СМИ, предупреждающие об аварии сенсоры не сработали. По последним данным, погибли 166 человек, около 150 считаются пропавшими без вести.