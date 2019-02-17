Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Донецка прогремели три взрыва
В центре Донецка прогремели три взрыва

Бразильская Vale эвакуирует 200 человек в районе плотины 

РИА Новости + ещё 2 17 февраля 2019
Фото: © AP Photo / Andre Penner
Горнодобывающая корпорация Vale проводит эвакуацию порядка 200 человек в районе плотины в бразильском штате Минас-Жерайс в качестве меры предосторожности.
Компания сообщила о "плане чрезвычайных действий для плотин горного промысла". При поддержке гражданской обороны и властей, проходит эвакуация порядка 200 человек из зоны, включающей в себя 49 жилых и коммерческих зданий.
"Это решение было принято в качестве меры предосторожности после просмотра компанией данных аналитических отчетов специализированных консультационных компаний", — отмечается в пресс-релизе.
Прорыв плотины компании Vale в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale и дома жителей. Поисково-спасательные работы продолжаются. По данным местных СМИ, предупреждающие об аварии сенсоры не сработали. По последним данным, погибли 166 человек, около 150 считаются пропавшими без вести.
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Комментарии
В мире , Катастрофы , Латинская Америка
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Поклонская написала стих Порошенко
Политика Украина
Курильский вопрос снова закрывается
Политика Азия
«До трагедии чуть-чуть»: Невзоров вступился за Друзя
Шоу-бизнес
В Москву вернутся морозы
Погода Новости Москвы
«Кошмар XXI века»: кто разваливает Евросоюз
В мире Европа
Виторган перестал спать после разрыва с Собчак
Шоу-бизнес
Появилось видео обрушения в университете Петербурга
Происшествия Образование
Дрон-камикадзе показал, как уничтожит цель
Армия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение