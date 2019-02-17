Жители Гаити взбунтовались против США и призвали Россию на помощь

Манифестанты штурмуют правительственные здания, скандируют лозунги о том, что руководство Гаити не в состоянии обеспечивать их жизненно необходимыми вещами.

Жители Гаити вышла на акцию против местных властей. Гаитяне подозревают президента республики Жовенеля Моиза в растрате средств.

Манифестанты штурмуют правительственные здания и скандируют лозунги о том, что руководство Гаити не в состоянии обеспечивать их жизненно необходимыми вещами. Кроме того, протестующие высказались против союза с США, за который выступает Моиз.

Стоит отметить, что разобраться в кризисной ситуации гаитяне просят Россию. При этом участники митинга жгут американские флаги.

Как пишет издание Le Journal de Montreal, основные действия проходят в столице Гаити Порт-о-Пренс.

Недовольства в республике продолжаются с 7 февраля. За этот период погибли не менее семи человек, десятки человек получили ранения.

Президент Жовенель Моиз не готов покинуть свой пост и заявляет, что не отдаст страну «в руки наркодилеров».